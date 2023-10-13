У Криму затримали адвоката Олексія Ладіна, який захищає українських полонених і політв’язнів

Адвокат Олексій Ладін повертався із Ростова-на-Дону, де брав участь у судових засіданнях у справах українських військовополонених, яких судять у Південному окружному військовому суді. Він мав приїхати до Сімферополя пів на п’яту ранку. Там він збирався взяти участь у засіданні щодо продовження запобіжного заходу жителю Ялти, якого обвинувачують у зберіганні вибухівки.

Адвоката затримали після приїзду до Сімферополя, після цього в його будинку в Севастополі о пів на сьому ранку провели обшук.

Про це «Гратам» повідомили кримські колеги Ладіна, а також члени родини.

За словами юристки Лілі Гемеджі, попередньо відомо, що Ладіна обвинувачують у дискредитації російської армії через пост у фейсбуці, проте жодних подробиць поки що немає. Після обшуку його забрали з собою, зараз колеги намагаються знайти його.

Ладін брав участь у багатьох судових процесах над кримськими татарами, які обинувачуються у причетності до ісламської партії Хізб ут-Тахрір, а також у справах проукраїнських активістів у Криму. Після початку повномасштабного вторгнення він захищав українських військовополонених та викрадених цивільних, яких російська влада обвинувачувала за кримінальними статтями. Наразі Ладін захищає у Ростові-на-Дону мелітопольського активіста Ярослава Жука, якого обвинувачують у теракті.