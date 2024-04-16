Поліція Полтавщини встановлює обставини травмування 3-річної дитини сокирою

Повідомлення про подію за участю малолітнього в селі Сушки Кременчуцького району надійшло до поліції Полтавщини 15 квітня близько 10:50. На місце події прибули працівники сектору поліцейської діяльності відділу №2 (селище Козельщина) Кременчуцького райуправління поліції та медики.

Попередньо встановлено, що на подвір’ї приватного домоволодіння під час дозвілля двох малолітніх братів (віком 3 та 4 роки), старший із них травмував руку молодшого сокирою.

Дитину госпіталізовано до лікарні.

Причини та обставини події з’ясовують працівники ювенальної поліції та соціальні служби.

Шановні батьки! Закликаємо посилити контроль за дозвіллям малолітніх дітей!

Не залишайте неповнолітніх без нагляду та обмежте доступ до небезпечних предметів чи речовин, які можуть завдати непоправної шкоди їхньому здоров’ю! Не дозволяйте дітям самостійно перебувати поблизу водойм. Також постійно наголошуйте на безпечній поведінці у побуті, біля проїзної частини та на воді.

Бережіть себе та своїх дітей!

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Кременчуцького райуправління поліції)