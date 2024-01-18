В Одеському районі пішохід загинув під причепом вантажівки

Автопригода сталася вчора вранці на трасі М-28 сполученням Одеса-Южне неподалік села Сичавка.

Попередньо поліцейські встановили, що водій вантажного автомобіля «Камаз», намагаючись уникнути наїзду на чоловіка, який вийшов на проїзну частину у невстановленому для цього місці, аби перетнути дорогу, допустив перекидання причепа на пішохода.

Медики, що прибули на місце події, діагностували смерть потерпілого.

Керманича вантажівки у медичному закладі перевірили на наявність алкоголю в організмі, він був тверезий.

На місці події працювали слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод СУ ГУНП в Одеській області та СОГ територіального підрозділу поліції.

Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого. В рамках розпочатого провадження буде проведено низку експертиз. Слідство триває, встановлюються повні обставини події.

Поліцейські закликають всіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватися ПДР. Водіїв – бути уважними за кермом, а пішоходів – перетинати проїзну частину дороги виключно по пішохідному переходу, впевнившись у відсутності транспорту, що наближається, та позначати себе у темну пору доби світлоповертальними елементами.

Одеське районне управління поліції № 2