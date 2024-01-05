Monobank заблокував оплати у казино «Космолот» через недобросовісне використання свого бренду

Monobank виявив факт недобросовісного використання бренду банка казино “Космолот” та у якості покарання заблокував оплату своїми картками.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

“У рамках лікувально-профілактичних заходів заблоковано оплату картками Monobank у казино “Космолот”. Нашим брендом так користуватися не можна”, – зазначив Гороховський.

Він продемонстрував, яким чином казино використало у рекламі дизайн та назву, подібні до логотипа Monobank.

Відновити оплату картками Гороховський пообіцяв після перерахування на потреби ЗСУ 10 мільйонів гривень. // Економічна правда