Волинянина, підозрюваного у розбещенні малолітніх, взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури 44-річному жителю міста Луцька повідомлено про підозру у розбещенні малолітніх (ч.2 ст. 156 КК України).

За даними слідства, чоловік, який уже був судимий за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, на шлях виправлення не став та у червні й серпні 2022 року вчинив нові такі злочини щодо 11-річної та 10-річної дівчаток в обласному центрі Волині.

Одну дитину нетверезий лучанин заманив у котельню під приводом «погодувати кошеня», а з іншою зайшов в ліфт та одразу заблокував його.

З обома потерпілими чоловік чинив розпусні дії.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 156 КК України за розбещення малолітніх передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Пресслужба обласної прокуратури