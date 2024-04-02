Столичні правоохоронці розшукують двох зниклих дітей (фото)

Дарія та Валерій Луценко впродовж доби не виходять на зв’язок з рідними. Можуть перебувати поруч із залізничними та автовокзалами або кататися в міському транспорті.

До Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що її діти, 2015 року народження, Дарія Луценко та Валерій Луценко не повернулися додому, а також не відповідають на телефонні дзвінки. Жінка зазначила, що схожа ситуація трапляється не вперше.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зниклий безвісти», й поліцейські розпочали пошук брата та сестри.

Діти можуть перебувати поблизу залізничних чи автовокзалів чи кататися в міському транспорті.

Прикмети дівчинки : була одягнута в яскраво рожеву куртку, голубі джинси, сіру футболку, а також мала при собі маленький червоний рюкзак.

Прикмети хлопчика: був одягнений в сіру куртку, чорні штани та сині кросівки.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження Луценко Дарії та Луценко Валерія, просимо негайно повідомляти на спецлінію 102, або за номерами чергової частини Дніпровського управління поліції: (044) 292-68-18; +38 (063) 445-80-67; +38 (098) 516-90-35.

Відділ комунікації поліції Києва