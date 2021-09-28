На Полтавщині в результаті ДТП загинула пасажирка трактору

Дорожньо-транспортна пригода сталася 27-го вересня, близько 22:20 години, поблизу села Галяве Лубенського району (Чорнухинської тергромади).

Попередньо відомо, що трактор, під керуванням водія, 1976 року народження, зіткнувся з легковиком «Toyota Prius», під керуванням водія, 1989 року народження. Після чого, трактор зіткнувся з вантажівкою «Man», за кермом якого перебував 58-річний водій. В результаті зіткнення трактор відкинуло на узбіччя та в подальшому в кювет.

Внаслідок ДТП пасажирка трактору, 1979 року народження, померла на місці пригоди. Водій трактору з тілесними ушкодженнями доставлений до Лубенської лікарні.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)