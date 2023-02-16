Одеська поліція розшукує неповнолітнього хлопця (фото)

Відділенням поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 розшукується 13-річний Павлосюк Єгор, який сьогодні, 16 лютого, пішов з дому і наразі його місце знаходження невідоме.

Прикмети: 170 см, худорлявої статури, русяве волосся, карі очі.

Був одягнений: у чорні куртку та джинси, сіре взуття.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження хлопця, просимо зателефонувати до поліції за номером телефону (048) 723-44-56 або на спецлінію «102».

ГУ Національної поліції в Одеській області