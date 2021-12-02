В Украине с 3 декабря будет запрещен въезд из стран, где распространен штамм «Омикрон»

Кабинет министров Украины принял постановление о запрете пересечения украинской границы иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из стран, где зафиксировано распространение нового штамма коронавирус “Омикрон”.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 2 декабря.

С 00:00 3 декабря 2021 года на период действия карантина в Украине устанавливается запрет на въезд иностранцам и лицам без гражданства, прибывших из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика, Малави и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

В то же время обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находящихся на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был обнаружен недавно в Ботсване. Согласно данным местной радиостанции SABC, речь идет о гражданине ПАР. Всемирная организация здравоохранения 26 ноября назвала новый штамм COVID-19 греческой буквой Omicron. Организация квалифицировала новый вариант как вызывающий беспокойство.

Новый штамм уже был обнаружен в нескольких европейских странах, США, Израиле, Гонконге, Японии, Канаде и Австралии. Многие страны начали ограничивать или запрещать поездки из стран юга Африки, чтобы обуздать распространение этого варианта. // УНН