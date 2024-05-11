У Донецьку «прилетіло» в ресторан, де були окупанти (фото, відео)
Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 11 травня. Був “приліт” у ресторан, де перебували окупанти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Новини Донбасу” та місцеві ЗМІ.
Очевидці у мережі зазначають, що у ресторані перебували російські військові. Вони нібито святкували 10-річчя створення так званої “ДНР”.
Окупанти у мережі звинувачують Україну, а також стверджують, що нібито обстріл був з ракетної установки HIMARS.
Інформація щодо жертв та постраждалих у мережі відрізняється. Достовірно відомо про одного загиблого та одного травмованого.