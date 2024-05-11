У Донецьку «прилетіло» в ресторан, де були окупанти (фото, відео)

Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку у суботу, 11 травня. Був “приліт” у ресторан, де перебували окупанти.

У мережі пишуть, що був “приліт” у Ленінському районі окупованого Донецька, а саме у ресторан Paradise.