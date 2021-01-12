У Кривому Розі ВАЗ врізався у стовп – постраждали троє людей (фото)

11-го січня о 14:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталась на вулиці Чумацький шлях Інгулецького району міста Кривий Ріг.

За вказаною адресою направлені відділення 11-ої державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що, ймовірно не впоравшись з керуванням, водій автомобіля «ВАЗ-2101», допустив зіткнення автівки з електроопорою.

Від удару 15-річну дівчинку, яка знаходилась в салоні автомобіля біля водія, викинуло через лобове скло, водія та ще одного пасажира затисло металевими конструкціями понівеченої автівки.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання, співробітники ДСНС деблокували постраждалих чоловіків з автомобіля та передали співробітникам швидкої медичної допомоги.

До рятувальних робіт залучено 10 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки пожежно-рятувального підрозділу Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП. // Вартові еспресо