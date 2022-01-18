У турецькому порту на судні помер український моряк

У Туреччині помер український моряк, який працював на вантажному судні «Маранта», що прибуло до турецького порту Самсун із порту Рені.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив керівник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик.

«Вчора, 17 січня, на вантажному судні «Маранта», яке здійснило рейс з порту Рені до порту міста Самсун, помер український моряк. За попередніми даними, здійснив самогубство», — розповів Білик.

За його словами, консульським відділом посольства України в Туреччині встановлено зв’язок з крюїнговою компанією, командою судна та рідними загиблого моряка, надається необхідне консульське сприяння.

«Поліція міста Самсун проводить розслідування інциденту, посольство України тримає ситуацію на контролі», — сказав дипломат.