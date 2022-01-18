В Запорожье умерла четырехмесячная девочка, полиция разыскивает ее мамашу
В Запорожье 17 января умер четырехмесячный ребенок, которую 29-летняя мать оставила на знакомого мужчину.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как отметили, 17 января примерно в 17:00 в полицию поступило сообщение от медиков скорой помощи. Врачи заявили о смерти четырехмесячной девочки.
Правоохранители установили, что скорую вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка на длительное время в квартире на улице Патриотической.
Девочка находилась в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.
Мать умершего ребенка – 29-летняя местная жительница, которую в прошлом году привлекали к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.
Открыто уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
Статья предусматривает ограничение свободы сроком от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Сейчас полиция разыскивает мать.Tweet