В Одессе авто патрульных сбило женщину на тротуаре

Начато служебное расследование

В Одессе полицейский автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину-пешехода.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, начато служебное расследование.

Инцидент произошел около магазина на улице Екатерининской. 62-летней женщине после наезда служебного автомобиля оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.

На месте происшествия работали сотрудники инспекции по личному составу ГУНП в Одесской области.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. // Сегодня