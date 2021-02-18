В Одессе авто патрульных сбило женщину на тротуаре
Начато служебное расследование
В Одессе полицейский автомобиль выехал на тротуар и сбил женщину-пешехода.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, начато служебное расследование.
Инцидент произошел около магазина на улице Екатерининской. 62-летней женщине после наезда служебного автомобиля оказана неотложная медицинская помощь без дальнейшей госпитализации.
На месте происшествия работали сотрудники инспекции по личному составу ГУНП в Одесской области.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. // СегодняTweet