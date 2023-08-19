На Вінниччині у масштабній аварії загинув водій Audi (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась вночі 18 серпня на трасі М-30 поблизу села Тарасівка Гайсинського району. Внаслідок аварії керманич легковика отримав травми, несумісні з життям. Слідчі встановлюють причини автопригоди.

За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Audi виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з вантажним транспортним засобом DAF. Внаслідок автопригоди 39-річний житель міста Гайсин отримав травми несумісні з життям.

40-річний водій вантажівки, житель Львівської області, освідований, він тверезий.

Автомобілі поміщені на арештмайданчик.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання – до 8 років позбавлення волі.

Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Вінницької області