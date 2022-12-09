На Вінниччині в ДТП загинуло подружжя (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 13.00 години 8 грудня в місті Гайсин. Внаслідок зіткнення вантажівки Volvo та «ВАЗ» загинули водій легковика та його пасажирка.

За попередньої інформації, 66-річний водій «ВАЗа» намагався здійснити розворот у забороненому для цього місці, що призвело до зіткнення з вантажівкою, яка рухалась у попутному напрямку.

В результаті автопригоди травми не сумісні з життям отримала 58-річна пасажирка легковика. Водій «ВАЗа» помер у лікарні під час надання медичної допомоги.

Слідчі з’ясовують усі причини та обставини автопригоди.

За цим фактом поліція розслідує провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання – до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області