На Вінниччині водій-хасид насмерть збив дівчину

Водій-хасид 14 вересня насмерть збив дівчину в Немирові. Як повідомила речниця поліції Вінницької області Заріна Маєвська, іноземця відправили під домашній арешт на два місяці.

Про це повідомляє передає УНН із посиланням на Суспільне.

Запобіжний захід підозрюваному обрали у Вінницькому міському суді.

“24-річному водію-іноземцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 286-ої ККУ. За це передбачено покаранення до 8 років позбавлення волі. Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на період досудового розслідування”, – зазначила речниця ГУ Нацполіції у Вінниькій області.

З власних джерел ЗМІ відомо, що підозрюваний – громадянин Ізраїлю, паломник-хасид. Два місяці домашнього арешту він відбуватиме в одній із синагог на Вінниччині.

Смертельна ДТП сталася ввечері, 14 вересня, близько 23:00.

В аварії загинула 24-річна Аліна Силіна. Попередньо, вона перетинала проїжджу частину дороги по нерегульованому пішохідному переході.