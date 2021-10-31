На Волині внаслідок пожежі загинуло двоє людей
У селі Навіз Рожищенської громади внаслідок займання у приватному будинку загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, вони отруїлись чадним газом.
Інформація про займання надійшла до пожежників о 8:23. Про це Район.Рожище повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.
На місці події працювали вогнеборці місцевої пожежної охорони та фахівці Третьої державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище.
У задимленому приміщенні виявили тіла матері 1934 року народження та сина 1961 року народження.
Попередня причина пожежі – необережність при курінні.
Як повідомили виданню у рожищенському відділі поліцейської діяльності, пожежників викликали місцеві жителі, які вранці побачили дим біля будинку.
Також на місці події працювали слідчі та судмедексперти.Tweet