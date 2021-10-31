На Волині внаслідок пожежі загинуло двоє людей

У селі Навіз Рожищенської громади внаслідок займання у приватному будинку загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, вони отруїлись чадним газом.

Інформація про займання надійшла до пожежників о 8:23. Про це Район.Рожище повідомили у пресслужбі волинських рятувальників.

На місці події працювали вогнеборці місцевої пожежної охорони та фахівці Третьої державної пожежно-рятувальної частини міста Рожище.

У задимленому приміщенні виявили тіла матері 1934 року народження та сина 1961 року народження.

Попередня причина пожежі – необережність при курінні.

Як повідомили виданню у рожищенському відділі поліцейської діяльності, пожежників викликали місцеві жителі, які вранці побачили дим біля будинку.

Також на місці події працювали слідчі та судмедексперти.