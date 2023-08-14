На Волині підлітка вдарило електричним струмом на залізниці

Учора у Рожищі, близько 19 години, 14-річний хлопець, гуляючи з друзями, заліз на дах вагону та зачепив лінію електропередач, внаслідок чого його вдарило електричним струмом.

На місце події відразу направились медики та слідчо-оперативна група. Хлопця з множинними опіками госпіталізували для надання невідкладної допомоги.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідство з’ясовує обставини.

Сектор комунікації поліції Волинської області