В Украине за сутки — 10 622 случаев COVID-19
В Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
«10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников», — отметил глава Минздрава.
Также, по его словам, за прошедшие сутки:
- госпитализировано — 3242 человека;
- летальных случаев — 264;
- выздоровели — 12 549 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 63 445 (в том числе методом ПЦР — 40 740, методом ИФА — 22 705).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 919 704 человека;
- выздоровели — 535 417 человек;
- летальных исходов — 15 744;
- проведение ПЦР-тестов — 5 125 389.
«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях», — отметил Степанов.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев — 95160 случаев;
- Винницкая область — 20 093 случая;
- Волынская область — 28 923 случая;
- Днепропетровская область — 50 316 случаев;
- Донецкая область — 30 466 случаев;
- Житомирская область — 34 611 случаев;
- Закарпатская область — 26 432 случая;
- Запорожская область — 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область — 41 082 случая;
- Киевская область — 50 040 случаев;
- Кировоградская область — 7375 случаев;
- Луганская область — 8166 случаев;
- Львовская область — 54 833 случая;
- Николаевская область — 24 749 случаев;
- Одесская область — 59974 случаи;
- Полтавская область — 30 466 случаев;
- Ровенская область — 36 974 случая;
- Сумская область — 36 251 случай;
- Тернопольская область — 31 581 случай;
- Харьковская область — 63 178 случаев;
- Херсонская область — 14 643 случая;
- Хмельницкая область — 35 157 случаев;
- Черкасская область — 32 803 случая;
- Черновицкая область — 37 266 случаев;
- Черниговская область — 25 330 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.