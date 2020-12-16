В Украине за сутки — 10 622 случаев COVID-19

В Украине на 8:00 16 декабря зафиксировано уже 919 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост — более 10 тысяч, рост по сравнению с сутками ранее. При этом количество выздоровевших за сутки снова больше, чем количество заболевших.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

«10 622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 16 декабря 2020 года. В частности, заболели 501 ребенок и 579 медработников», — отметил глава Минздрава.

Также, по его словам, за прошедшие сутки:

госпитализировано — 3242 человека;

летальных случаев — 264;

выздоровели — 12 549 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 63 445 (в том числе методом ПЦР — 40 740, методом ИФА — 22 705).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 919 704 человека;

выздоровели — 535 417 человек;

летальных исходов — 15 744;

проведение ПЦР-тестов — 5 125 389.

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях», — отметил Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

Киев — 95160 случаев;

Винницкая область — 20 093 случая;

Волынская область — 28 923 случая;

Днепропетровская область — 50 316 случаев;

Донецкая область — 30 466 случаев;

Житомирская область — 34 611 случаев;

Закарпатская область — 26 432 случая;

Запорожская область — 43 835 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 082 случая;

Киевская область — 50 040 случаев;

Кировоградская область — 7375 случаев;

Луганская область — 8166 случаев;

Львовская область — 54 833 случая;

Николаевская область — 24 749 случаев;

Одесская область — 59974 случаи;

Полтавская область — 30 466 случаев;

Ровенская область — 36 974 случая;

Сумская область — 36 251 случай;

Тернопольская область — 31 581 случай;

Харьковская область — 63 178 случаев;

Херсонская область — 14 643 случая;

Хмельницкая область — 35 157 случаев;

Черкасская область — 32 803 случая;

Черновицкая область — 37 266 случаев;

Черниговская область — 25 330 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.