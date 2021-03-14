На Закарпатті сталася бійка між пацієнтом та лікарями

На кадрах видно, що двоє медиків скручують руки чоловіку, все це відбувається у коридорі, а коли свідків стає більше, то до справи долучається ще двоє лікарів.

Вони силою затягують свого опонента до кабінету, при цьому не стримують себе у висловах. Врешті один з ескулапів переможно сідає зверху на пацієнта.

Поліцейським, які приїхали на місце, побитий заявив, що був незадоволений лікуванням каменів у нирках.

Претензії висловив своєму лікарю, стався конфлікт і начебто саме хворий першим кинувся у бійку. Медпрацівник написав заяву, і правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею «Нанесення легких тілесних ушкоджень». // mukachevo.net