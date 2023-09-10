На Закарпатті в ДТП загинув неповнолітній мотоцикліст

Слідчі поліції проводять досудове розслідування у справі щодо смертельної ДТП за участі легковика та мотоциклу. Аварія сталася на одній із вулиць Сваляви. Загинув 16-річний мотоцикліст.

Сьогодні, 10 вересня, близько 11-ої години на лінію «102» зателефонував чоловік, який повідомив, що керуючи власним авто допустив зіткнення з мотоциклістом.

На місце події одразу прибули медики та слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.

В ході проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що 28-річний житель Сваляви на автомобілі «Ford Focus» виїжджав з другорядної дороги. Не переконавшись у безпечності маневру чоловік допустив зіткнення з мотоциклом, який їхав головною дорогою.

Від отриманих травм 16-річний мотоцикліст загинув на місці події.

Поліцейські освідчили водія автівки – за кермом чоловік перебував тверезим.

За вказаним фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

У справі буде проведено ряд експертних досліджень для встановлення всіх детальних обставин ДТП. Розслідування триває.

Відділ комунікації поліції в Закарпатській області