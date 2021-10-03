На Запоріжжі чоловік втратив руку, потрапивши під катер

Йому надали допомогу, проте врятувати кінцівку не вдалося.

2 жовтня у Запорізький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло повідомлення про поранення чоловіка. 34-річний постраждалий на воді потрапив під моторний човен у селі Біленьке Запорізького району, інформує пресслужба центру.

“Постраждалому ампутували праву верхню кінцівку, діагностували закриту травму грудної клітини, переломи ребер, пневмоторакс”, – йдеться у повідомленні.

Його доправили в лікарню. На місці події працювала 1 фельдшерська та 1 реанімаційна бригада. // Діло