Підтримка турніру з вільним використанням допінгу: стають зрозумілими підбір команди та безумні заяви «першого» сімейства

Норвезький біатлоніст Ветле Шостад Крістіансен відреагував на слова Дональда Трампа-молодшого, сина президента США Дональда Трампа, якому подобається ідея проведення турніру з вільним використанням допінгу – Enhanced Games.

«Понад 100 років еліта, яка керує міжнародним спортом, придушувала інновації, знищувала індивідуальну велич і забороняла спортсменам випробовувати межі можливого. Тепер це закінчується. Enhanced Games – це майбутнє. Справжнє змагання, справжня свобода і справжні рекорди, що будуть побиті», – заявив Трамп-молодший.

Крістіансен відреагував на таку ідею.

«Це просто божевілля. Здається, він зовсім втратив розум, принаймні з точки зору спорту. Ми вже бачили це під час «Тур де Франс». Один випадок за іншим – смерті через передозування допінгом. Занадто багато. Нам слід бути дуже обережними з прагненням до нових меж. Життя цінніше, ніж світовий рекорд», – сказав Крістіансен.

Нагадаємо, син президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-молодший підтримав пропозицію щодо проведення Enhanced Games, яку ЗМІ називають «допінговою Олімпіадою».

Як повідомляється в прес-релізі Enhanced Games, автори проєкту отримали «багатомільйонні інвестиції» від 1789 року Capital — венчурної компанії, яку контролює Дональд Трамп-молодший.

«Enhanced Games уособлюють майбутнє – справжню конкуренцію, справжню свободу та справжні рекорди», – заявив Трамп-молодший.

Він також вважає, що Enhanced Games стануть грандіозною подією, яка назавжди поміняє спорт.

Організатори Enhanced Games розраховують, що перші ігри відбудуться наприкінці 2025 року або на початку 2026-го. Вже ведуться переговори з потенційними містами-організаторами.

Планується, що змагання включатимуть плавання, гімнастику, важку атлетику, легку атлетику, єдиноборства та проводитимуться щорічно. Автором проекту є доктор Арон Д’Суза, який вивчає медикаментозне розширення людських можливостей. За словами фахівця, на Enhanced Games спортсмени прийматимуть різні добавки та стероїди «відкрито та чесно» на відміну від Олімпійських ігор, де «44% олімпійців зізнаються, що вживали заборонені речовини, але лише 1% спортсменів ловлять на вживанні допінгу». // Главком