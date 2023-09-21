Поліцейські Вінниччини встановлюють обставини аварії, у якій постраждало 5 людей (фото)

Автопригода сталась 20 вересня близько 07.40 у м. Вінниця по вулиці Немирівське шосе. В результаті зіткнення транспортних засобів обидва водії та неповнолітні пасажири легковика госпіталізовані до медичних закладів. Слідчі розпочали розслідування кримінального провадження.

За попередньою інформацією слідства, ДТП між автомобілем Skoda та автобусом марки «Богдан» сталося на перехресті вулиць Немирівське шосе та Покровська. 41-річний водій та троє неповнолітніх пасажирів легковика віком від 11 до 12, а також 45-річний кермувальник пасажирського транспортного засобу отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до лікарень.

Тривають слідчі дії. Причини та обставини аварії встановлюють слідчі.

У водіїв відібрані зразки крові для проведення експертизи. Транспортні засоби поміщені на арешт майданчик.

За фактом автопригоди розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий же строк.

Відділ комунікації поліції Вінницької області