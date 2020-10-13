На запорожской трассе два человека погибли в легковушке, влетевшей на встречке в фуру

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Васильевка–Бердянск вчера, 12 октября, в шесть вечера

Об этом сообщает Depo.Запорожье со ссылкой на ГУ Нацполиции в Запорожской области.

Вблизи села Широкое 33-летний водитель авто «ВАЗ» выехал на полосу встречного движения и влетел в фуру «DAF» с полуприцепом под управлением 63-летнего мужчины. В результате аварии водитель «ВАЗа» и его 34-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские ищут свидетелей происшествия, а также водителей автомобилей с видеорегистраторами. Очевидцев просят откликнуться по телефонам: (095) 687-57-67, (098) 987-94-44 или 102.