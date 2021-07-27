В Кривом Роге погиб промышленный альпинист, сорвавшийся с 14-го этажа

Во вторник, 27 июля, в Кривом Роге промышленный альпинист, выполняя высотные работы, упал с высоты 14-го этажа. Мужчина погиб на месте от полученных травм.

Инцидент произошел около 10:00 на Восточном-2. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу полиции.

«Возраст погибшего — около 30 лет. На месте работает полиция. Тело погибшего направили на судмедэкспертизу, его личность устанавливается», – рассказали правоохранители.

По предварительной информации, причиной трагедии стал оборвавшийся страховочный трос. В деталях случившегося разбирается следственно-оперативная группа.