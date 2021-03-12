В Симферополе оккупанты задержали мужчину и женщину, посмевших возложить цветы к памятнику Шевченко

В Крыму сотрудники ФСБ России 10 марта задержали двух присутствующих на акции ко дню рождения Тараса Шевченко, состоявшейся в Симферополе 9 марта. Жительница Алушты Елизавета Павленко и уроженец Кривого Рога Владислав Есипенко, также находившийся на акции, перестали выходить на связь вечером 10 марта.

Как стало известно Крым.Реалии, Павленко и Есипенко задержали днем 10 марта на Ангарском перевале сотрудники ФСБ России в масках.

Елизавету Павленко отвезли домой, где был проведен обыск, который длился более восьми часов. У нее изъяли технику и личные вещи. По состоянию на утро 12 марта, она находится дома.

Владислава Есипенко увезли в неизвестном направлении. По состоянию на утро 12 марта стало известно, что Есипенко находится в ИВС Симферополя.

Как сообщила Крым.Реалии жена Владислава Есипенко Екатерина, ему инкриминируют ч.1. ст. 223.1 Уголовного кодекса России (Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а равно незаконное изготовление боеприпасов). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ему избрали меру пресечения в виде ареста до 11 мая. Эту информацию ей сообщил адвокат Эмиль Курбединов, с которым она заключила соглашение.