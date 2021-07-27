На завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение

28 июля во многих областях Украины ожидаются грозы, местами град и шквалы.

На среду, 28 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«28 июля в западных, северных, Винницкой, Черкасской, днем и в Полтавской и Кировоградской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

I степень — Погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий. // УНИАН