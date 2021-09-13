На Житомирщине разбился самолет с безлицензионным пилотом

Предварительно, самолет зацепился за дерево.

В Житомирской области вблизи Кмитова на поле упал легкомоторный самолет. Пилот выжил, его госпитализировали.

Как сообщает местный сайт Житомир.info со ссылкой на очевидцев, самолет упал на расстоянии 200-300 метров от жилых домов.

Отмечается, что «кукурузник» обрабатывал поле химикатами.

«Кажется, зацепился за дерево. Пилот выжил, его отвезли в больницу», – говорится в сообщении.

По информации спасателей, их техника не привлекалась, ведь пожара не было.

«Насколько нам известно, пилот жив», – рассказали спасатели.

Как сообщает ТСН, в полиции утверждают, что у пилота не было лицензии на полеты. // УНИАН