У селі Нерубайське водій збив молоду маму з немовлям

Сьогодні ввечері у провулку Курортному 18-річну дівчину, що котила вздовж узбіччя візочок з півторамісячною донечкою, збив позашляховик. За кермом був місцевий чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння.

Маму з дитиною забрала «швидка». У водія відібрали зразки крові для дослідження на наявність алкоголю.

Поліцейські встановлюють повні обставини аварії. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та затримання кермувальника.

Відділ комунікації поліції Одеської області