Сцену у Маріїнському парку встановили на братській могилі (фото)

У Києві у Маріїнському парку на місці поховання учасників Української Революції 1917-1921 років встановили сцену до Дня Незалежності.

Про це повідомив заступник голови КМДА, голова фракції “Європейська Солідарність” у Київській міській раді Володимир Прокопів.

Так, монтажні роботи зі встановлення сцени відбувалися прямо на братському похованні учасників Української Революції 1917-1921 років. Крім того, це поховання занесено до реєстру нерухомих пам’яток.

“Зверніть увагу на фото – сцена стоїть просто таки на пам’ятному знаку”, – зазначив чиновник.

Трохи історії:

Радянська влада після завершення Другої світової війни влаштовувала братські могили у центрі міст. Проте така практика існувала і на початку століття, приблизно з 1917 року.

Вперше більшовики у Києві були владою у лютому 1918 року. За кілька тижнів – з 26 січня (8 лютого) до 1 березня – вони перетворили Маріїнський парк на братське поховання. Хоча ще зовсім недавно там гуляла імперська еліта.

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