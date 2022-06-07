На Житомирщині розшукують безвісно зниклу 15-річну дівчину (фото)

Поліцейські та родина встановлюють місцезнаходження Говард Діани Анатоліївни, 2006 року народження.

Діана проживає у м. Житомирі. 6 червня близько 15.00 години вона вийшла з дому на прогулянку та до теперішнього часу не повернулася.

Дівчина, за словами рідних, могла виїхати за межі міста.

Прикмети Діани: на вигляд 16 років, зріст близько 160 см, середньої статури, волосся русяве середньої довжини.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місця знаходження Діани Говард, повідомте за телефоном (0412) 40-74-75, 40-73-04, 093-022-47-28 або «102» чи зверніться до найближчого відділку поліції.

Житомирське районне управління поліції