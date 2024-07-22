На Звенигородщині в результаті аварії загинув водій «дев’ятки» (фото)

Автопригода сталася сьогодні в селі Тальянки Звенигородського району. Загинув 50-річний водій авто ВАЗ-2109. Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють повні обставини ДТП.

Вранці на автошляху Н-16 “Золотоноша -Черкаси-Сміла-Умань” сталася аварія між авто Nissan Pathfinder та ВАЗ-2109.

Як попередньо встановили слідчі, водій першого транспортного засобу не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де скоїв зіткнення з авто ВАЗ.

У результаті аварії загинув 50-річний керманич останнього транспортного засобу.

За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України і наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Відділ комунікації поліції Черкаської області