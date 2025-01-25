Народна депутатка закликала звільнити міністра оборони Умєрова

Напередодні Рустем Умєров звільнив керівницю Агенції оборонних закупівель Марину Безрукову попри рішення Наглядової ради

Голова комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, народна депутатка Анастасія Радіна закликала звільнити міністра оборони Рустема Умєрова. Про це Радіна повідомила у соцмережах. Також вона пояснила причину.

«17 грудня 2024 року міністр оборони утворив незалежну Наглядову раду Агенції оборонних закупівель. За місяць існування Рада встигла ухвалити лише рішення щодо продовження контракту з чинною керівницею АОЗ. Однак, рішення виявилось настільки незалежним, що обурило міністра оборони. 24 січня 2025 року міністр вирішив «відкликати» з наглядової ради Юрія Джигира і Тараса Чмута – чи не найбільш авторитетних експертів у збройних закупівлях в Україні. Чи це означає, що міністр планує «перезапускати» Наглядову раду АОЗ доти, доки там залишиться лише стовідсоткова готовність виконувати вказівки міністерства?», – написала вона.

Проте, за словами депутатки, міністр пішов ще далі і самостійно ухвалив рішення щодо призначення нового керівника Агенції.

Радіна вважає, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси.

«Не має значення, хто опиниться в «новій наглядовій раді», не має значення, хто надалі керуватиме агенціями – міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері. Міністр, який порушує закон; який своїми рішеннями продовжує невиконані збройні контракти; у міністерстві якого станом на листопад 2024 року внутрішній департамент ДВТП, який паралельно із АОЗ веде збройні контракти, не забезпечив виконання більш ніж половини договорів (укладених ще у 2022-2023!); який не може спростити бюрократію погодження контрактів і руйнує довіру країни, що воює, до міністерства оборони – також має подати заяву про відставку», – написала вона.

Анастасія Радіна наголосила, що «Міністерством оборони країни у війні має керувати людина, для якої законність, прозорість і підзвітність – не пустий звук».

Нагадаємо, Умєров ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив оборонні закупівлі. Так, буде звільнено заступника очільника Міноборони Дмитра Кліменкова та розірвано контракт із керівницею Наглядової ради Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою. Відповідний допис міністр опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Керівниця Агенції Марина Безрукова була призначена на цю посаду у січні минулого року. В її послужному списку семирічна робота в НЕК «Укренерго», де вона запровадила сучасну систему закупівель, а загалом «більш як 20 років досвіду в управлінні ланцюжками постачання та розвитку партнерства з іноземними компаніями». Утім, за рік роботи у держпідприємстві при Міноборони Безрукова сповна відчула специфіку роботи у зброярському бізнесі.

До слова, Служба безпеки затримала колишнього співробітника Агенції оборонних закупівель Віталія Черненка у межах кримінального провадження за статтею пов’язаною зі шахрайством. // Главком