Национальный университет им. Шевченко закрыли на карантин из-за коронавируса

В четверг, 8 октября, стало известно, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, студентов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко перевели на дистанционное обучение с 8 до 23 октября.

Соответствующее распоряжение подписал ректор Леонид Губерский. Передает Информатор.

Директора и проректоры КНУ имени Шевченко обязаны усилить пропускной режим в общежитиях и провести мониторинг состояния здоровья жителей, а также усилить ежедневную санитарную обработку помещений университета.