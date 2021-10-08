У Житомирі через аварію на каналізаційній станції нечистоти із усього міста опинилися в річці

У Житомирі сталася аварія на головній каналізаційній станції. Уже п’ята за останні два місяці.

На головній каналізаційній помпувальній станції саме ремонтують старі насоси. Вони вкотре вийшли з ладу. Спочатку відмовили два. Підключили резервний, але зламався і він. Тож нечистоти ринули у річку, пише ТСН.

«7 жовтня вранці вийшов з ладу резервний насос номер один. Тобто збій в автоматиці двигуна. Зараз працюють наладчики з міста Києва. Вони вже вичерпали свій термін експлуатації, насосна станція 73 року побудови. Іншого виходу немає, як відкривати аварійний скид», – розповідає технічний директор КП «Житомирводоканал» Сергій Єрьомін.

Жителі прилеглих до колектора будинків скаржаться на сморід від річки. Це уже вп’яте, коли на каналізаційному колекторі стається аварія і скиди з усього Житомира виливають у річку Тетерів.

«Раз було, а це нещодавно другий раз. Це не нормально, це повинна адміністрація щось робити», – кажуть місцеві.

Екологи сьогодні відібрали проби води, результати аналізів будуть за п’ять днів, але навіть за зовнішнім виглядом фахівці кажуть, що вода у річці це суцільні каналізаційні стоки.

«У пробі води, що відібрана сьогодні вранці, по-перше вода має фекальний запах і такий сірий колір, він характерний для стічних вод, як ті, що потрапляють на каналізаційні споруди з колектора. Перевищена азотна група, аміак, нітрати», – зазначає керівниця відділу лабораторного контролю екологічної інспекції Поліського округу Ірина Березюк.

Коли відремонтують насоси, у водоканалі навіть не прогнозують. Кажуть лише, що роблять усе можливе, щоб запустити обладнання якнайшвидше. Екологи радять не напувати цією водою худобу, не брати для господарських потреб і не ловити рибу – принаймні нижче за течією від місця скиду. // Діло