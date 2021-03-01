НАЗК зупинило держфінансування «Слуги народу»

Національне агентство з питань запобігання корупції зупинило державне фінансування партії «Слуга народу» — у зв’язку з виявленими порушеннями.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: «У зв’язку із виявленими порушеннями наказом Голови НАЗК Олександра Новікова зупинено державне фінансування партії «Слуга народу».

Деталі: Зазначається, що НАЗК виявило ознаки кримінальних правопорушень у звітах «Слуги народу» — за ст. 159-1 (порушення порядку фінансування політичної партії), ч. 5 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Окрім СН, порушення виявили у звітах «Конгресу українських націоналістів» та «Блоку Вілкула «Українська перспектива».

Передісторія: Наприкінці лютого стало відомо, що кожен місяць в інтересах партії «Слуга народу» на рахунок американських лобістів Finsbury Glover Hering перераховується 50 тисяч доларів. За це компанія має надавати «стратегічне консультування та підтримку», зокрема, «Слузі народу» – з метою «налагодження відносин України зі Сполученими Штатами та країнами ЄС».

У керівництві партії та фракції стверджують, що безпосередньо «Слуга народу» не наймала лобістів. Контракт із лобістами у лютому 2021 року підписала громадська організація, засновниками якої є помічники депутатів від «Слуги народу».

Водночас, у «Слузі народу» не змогли пояснити, хто щомісячно сплачує 50 тисяч доларів.