Не повернулися з рибалки: поліцейські Шостки розшукують безвісти зниклих чоловіків (фото)

Дмитро Пономаренко та Володимир Авдасьов 13 грудня вдень поїхали на автомобілі Hyundai Accent рибалити на озеро Спольне, що в районі села Ображіївка Шосткинського району, і назад не повернулися. Їх мобільні телефони вимкнені. Поліцейські вживають всіх заходів щодо розшуку безвісти зниклих жителів Шостки, яким 50 та 51 рік, і дуже розраховують на допомогу небайдужих громадян.

На вигляд Дмитру 55 років, зростом близько 165 — 166 см, середньої статури. Верх голови у чоловіка лисий, по боках – коротке сиве волосся. Очі карі.

Серед особливих прикмет: на правій щоці мається маленька родимка, передні зуби відсутні, внизу живота праворуч є шрам від операції.

Був вдягнений у камуфляжну куртку, чорні спортивні штани з білими вставками з боків. Взутий у невисокі гумові зелені чоботи або в зимові коричневі кросівки. На голові мав чорну трикотажну шапку.

Володимиру на вигляд 50 років, зростом близько 173-176 см, середньої статури. Має коротке русяве волосся та світлі очі.

Серед особливих прикмет: має татуювання на одному з зап’ясть з ім’ям, на зубах жовті металеві коронки, внизу живота у чоловіка шрам від операції.

Був вдягнений у камуфляжну куртку та темно-сині брюки. Взутий у гумові зелені чоботи. На голові мав чорну трикотажну шапку.

На розшук зниклих чоловіків та автомобіля зорієнтований особовий склад поліції Шостки. Відповідні орієнтування з описом зовнішності та фотокартками безвісті зниклих шосткинців розіслані у всі відділи та відділення поліції області.

Правоохоронці закликають всіх громадян не бути байдужими. Якщо комусь відома будь-яка інформація, що допоможе в розшуку Дмитра Пономаренка та Володимира Авдасьова, прохання повідомити до Шосткинського районного управління поліції: м. Шостка, вул. Свободи, 67, або зателефонувати за номерами 050-327-91-48 (чергова частина), або на цілодобову лінію служби «102».

Відділ комунікації поліції Сумської області