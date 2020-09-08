Недалеко от Днепра в ДТП погибли три человека (фото)

На месте ДТП в Криничанском районе работает полиция. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека — водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ.

Еще один пассажир ВАЗа получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщает Информатор, ссылаясь на пресс-службу ГУНП.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 8 сентября, в 13:00, на 167 км трассы М-04. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по автодороге, на которой установлены знаки ограничения в связи с ремонтными работами. Во время движения он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 21099. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об открытии уголовного производства.