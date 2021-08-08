У Криму виявили повішеними двох кримських татар – ЗМІ

В анексованому Криму знайшли мертвим 19-річного кримського татарина Османа Аджіосманова, який зник 2 червня в селі Зуя Білогірського (Карасубазарського) району.



Про це 8 серпня повідомила кримськотатарська газета Avdet із посиланням на пошукову групу «ЛізаАлерт».

За непідтвердженими даними, юнака, схожого на Османа Аджіосманова, виявили повішеним у лісосмузі. Газета зазначає, що остаточно підтвердити особу зможе експертиза.

Окрім того, 6 серпня було знайдено тіло 23-річного Айдера Джемалядінова, зниклого 26 липня. Чоловіка виявили повішеним у Сімферопольському (Акмесджитському) районі анексованого півострова. // Гордон