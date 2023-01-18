Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС

Наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей.

Внаслідок падіння гвинтокрила у Броварах загинуло керівництов Міністерства внутрішніх справ.

“Сьогодні вранці, 18 січня, у Броварах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар”, – повідомив очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За словами Клименка, наразі відомо про 16 загиблих, з них 2 дітей. Він уточнив, що 9 із загиблих перебували на борту гвинтокрила.

“22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події”, – додав очільник поліції. // УНІАН