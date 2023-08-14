США ухвалили новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн.

Пакет включає боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби.

Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує пресслужба Держдепу.

Пакет включає боєприпаси ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та обладнання для розмінування.

“Щодня Росія вбиває українських цивільних і знищує цивільну інфраструктуру, а також використовує голод як зброю та сприяє глобальній відсутності продовольчої безпеки через знищення українських цивільних портів та зернової інфраструктури. Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки цього не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно”, – наголосив він.

Нагадаємо, що США заявили, що відкриті до тренувань українських пілотів на літаках F-16 на своїй території, якщо “потенціал для навчання в Європі буде досягнуто”.

Також Україна веде переговори з асоціаціями оборонних індустрій Сполучених Штатів Америки та бізнес асоціаціями, до яких входять оборонні компанії. // LB.ua