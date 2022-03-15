У Харкові внаслідок обстрілів окупантами знищено 600 будинків

У Харкові внаслідок обстрілів російськими окупантами знищено 600 будинків. Про це інформує Національна поліція України.

“Харківщина кожного дня здригається від потужних вибухів, житловий фонд зазнає тотальних руйнувань. На сьогоднішній день у місті повністю знищено 600 будинків, без даху над головою залишилися тисячі людей. Мешканці Слобожанщини мужньо переносять тяготи війни”, — йдеться в повідомленні.

Попри обстріли, як вказано, громадяни підтримують порядок на вулицях. Поліція Харкова оперативно реагує на повідомлення громадян про факти мародерства, інші злочини та правопорушення. // УНН