На Дніпропетровщині вісім осіб затримано за підозрою у співпраці з Росією
Всіх затриманих передали Службі безпеки України.
На Дніпропетровщині затримано вісім підозрілих осіб, які можуть бути причетні до співпраці з Росією.
Про це повідомили у Національній поліції України.
У Дніпрі затримано чотирьох осіб, які могли збирати інформацію на користь РФ.
Ще трьох ймовірних учасників диверсійно-розвідувальних груп правоохоронці виявили у Кривому Розі.
У м. Новомосковську поліцейські встановили жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за “руський мір”.
“Біля мосту у Самарському районі (м .Дніпро) правоохоронці зупинили автомобіль, який різко змінив напрямок руху та намагався втекти від поліції. В ході перевірки у водія в мобільному телефоні виявили численні чати з громадянами рф, а при собі він мав близько 200 тис. гривень. На всі питання поліцейських чоловік відповідав невпевнено та плутано”, – йдеться у повідомленні.
Інші затримані при собі мали карту території з відмітками, фото та відео вулиць міста із позначенням заводів та стратегічних об’єктів, переписку в месенджерах про кількість блокпостів та місця їх розташування.
За попередньою інформацією один із чоловіків наприкінці грудня приїхав з Москви та оселився на Дніпропетровщині.Всіх затриманих передали Службі безпеки України.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що за 25 днів війни проти російської агресії зареєстровано 1271 злочин проти національної безпеки України. // LB.ua