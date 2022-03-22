На Дніпропетровщині вісім осіб затримано за підозрою у співпраці з Росією

Всіх затриманих передали Службі безпеки України.

На Дніпропетровщині затримано вісім підозрілих осіб, які можуть бути причетні до співпраці з Росією.

Про це повідомили у Національній поліції України.

У Дніпрі затримано чотирьох осіб, які могли збирати інформацію на користь РФ.

Ще трьох ймовірних учасників диверсійно-розвідувальних груп правоохоронці виявили у Кривому Розі.

У м. Новомосковську поліцейські встановили жінку, яка закликала до повалення української влади й агітувала за “руський мір”.

“Біля мосту у Самарському районі (м .Дніпро) правоохоронці зупинили автомобіль, який різко змінив напрямок руху та намагався втекти від поліції. В ході перевірки у водія в мобільному телефоні виявили численні чати з громадянами рф, а при собі він мав близько 200 тис. гривень. На всі питання поліцейських чоловік відповідав невпевнено та плутано”, – йдеться у повідомленні.