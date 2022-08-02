В Хрустальному окупанти намагаються приховати втрати після ракетного удару ЗСУ

В місті Хрустальний на тимчасово окупованій території Луганської області в готелі «Красний Луч» було розміщено підрозділ окупаційних військ. Але після нанесення вогневого ураження по місцю дислокації ворог не став оприлюднювати інформацію про втрати. Натомість проведено комплекс заходів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців.

Більшість поранених було негайно відправлено до військового госпіталю в Ростов-на-Дону на цивільних автомобілях.

Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України