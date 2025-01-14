Кабмін затвердив порядок призову ув’язнених на військову службу

Затверджено перелік ТЦК та СП, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Сьогодні, 14 січня, Кабінет міністрів затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зазначається, що уряд затвердив порядок взяття засуджених на військовий облік призовників, військовозобов’язаних, проходження ними військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору; перелік територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють військовий облік осіб, звільнених умовно-достроково.

Також Кабмін затвердив:

Порядок супроводження осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, Національною гвардією до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також відповідних підрозділів Збройних Сил до спеціалізованого підрозділу військової частини для укладення контракту та проходження військової служби.

Порядок взаємодії територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, установ виконання покарань та Національної гвардії.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11079-1 про добровільну мобілізацію ув’язнених. До лав ЗСУ не зможуть вступити засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, ґвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище.

Як повідомлялося, засуджені українці, які будуть мобілізовані до армії, нестимуть службу у спеціальних підрозділах. Проте рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від складу злочину і висновку ВЛК. Про це повідомив речник Міноборони Дмитра Лазуткіна. // Главком