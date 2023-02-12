Під Бахмутом українські прикордонники відбили штурм росіян та контратакували

Біля міста Бахмут Донецької області українські прикордонники відбили російський штурм та пішли в контратаку, супротивник зазнав втрат ліквідованими та пораненими.

Під час бою ліквідовані 11 супротивників, а шість – отримали поранення, повідомила Державна прикордонна служба України у Telegram.

“До чотирьох піхотних груп ворога прикордонна артилерія ліквідувала у районі Бахмута. Тут захисники постійно стримують штурми. Часто у ближньому бою. Під час одного з них, у передмісті, охоронці кордонів “пострілом” з антидронової рушниці знешкодили ворожий БПЛА, що корегував вогонь”, – йдеться у повідомленні.

У ДПСУ додали, що після цього наші захисники пішли в контратаку. “Вогневим ураженням зі стрілецької зброї, автоматичних і протитанкових гранатометів захисники стрілецький підрозділ росіян відкинули. Втрати противника склали: 11 загиблих окупантів і шість поранених”, – додали у відомстві.

Крім того, стала відомо важливе рішення влади щодо роботи журналістів у Бахмуті. У Донецькій обласній державній адміністрації повідомили, що з 13 лютого співробітники ЗМІ зможуть потрапити у місто лише після того, як отримають спеціальні перепустки. // УНІАН