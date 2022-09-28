Заступника командира роти окупаційних військ рф засуджено до 10 років за ґратами

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури заступника командира роти так званого «2-го армійського корпусу народної міліції лнр» засуджено до 10 років позбавлення волі.

Першотравенський районний суд Дніпропетровської області визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Прокурори у суді довели, що у липні 2021 року мешканець міста Амвросіївка Донецької області уклав контракт на «службу» у так званому «2-му АК народної міліції лнр». До лав незаконного збройного формування окупаційної адміністрації рф він вступив відразу після закінчення військового вишу в окупованому Донецьку.

Засуджений організовував роботу з підготовки підрозділу для збройного опору силам ООС: несення служби у добових нарядах та виїзд на лінію бойового зіткнення з українською армією, транспортування військової техніки до місця дислокації роти.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну заступник командира роти окупаційних військ держави-агресора воював на Луганщині.

У липні 2022 року засуджений отримав поранення під час боїв на Донеччині. Пораненого 26-річного бійця ворожої армії військовослужбовці Збройних Сил України взяли у полон.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури