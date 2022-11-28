Наводили російські ракети на школи: у Слов’янську піймали ворожих агентів

Вони також збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Служба безпеки України знешкодила ворожих агентів, які наводили російські ракети на школи у Слов’янську Донецької області.

У повідомленні в Telegram-каналі СБУ зазначається, що спецслужба затримала ще двох агентів Росії під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини.

“Зловмисники збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Крім цього, вони передавали агресору локації соціальних об’єктів, у тому числі загальноосвітніх навчальних закладів у Слов’янську”, – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що отримані відомості окупанти планували використати для здійснення прицільних ракетних ударів по українському місту.

Водночас співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали обох російських агентів на спробі передачі розвідувальної інформації окупантам.

“За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє місцевих жителів, які працювали на підконтрольну спецслужбам РФ “народную милицию ДНР”. Комунікацію підтримували через анонімні месенджери, а для передачі закритих даних використовували спеціально створений чат-бот”, – розповіли у СБУ.

Зауважується, що саме там зловмисники викладали інформацію про рух військової техніки Збройних сил України, а також геолокації українських шкіл.

“Свої “звіти” доповнювали фотоматеріалами і детальним описом прилеглої місцевості. Для конспірації один з інформаторів назвав свій акаунт жіночим ім’ям”, – додали в СБУ.

Під час обшуків за місцями перебування обох зловмисників правоохоронці виявили мобільні телефони і ноутбуки із доказами підривної діяльності.

Наразі їм повідомлено про підозри. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. // УНІАН